ДК «Искра» в Красноглинском р-не Самары капитально отремонтируют за 320 млн руб

Дом культуры «Искра» в Красноглинском районе Самары подвергнется масштабному ремонту. Эту новость озвучил мэр города Иван Носков, общаясь с жителями на встрече.
Иван Носков рассказал, что разработанный проект реконструкции уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Объем финансирования проекта составляет около 320 млн рублей.
«Проект поддерживается руководством области и лично губернатором, находится под особым контролем», — уточнил Носков.
Кроме ремонта самого здания, планируется привести в порядок прилегающую территорию, включая укрепление и реставрацию подпорной стены возле ДК.
Несмотря на временную приостановку деятельности ДК «Искра», творческий коллектив продолжает свою работу на площадке другого учреждения культуры.
«Коллектив сохранился, хотя временно вынужден работать вне своего привычного пространства. Это значит, что учреждение остается популярным и нужным жителям района, поэтому мы обязательно доведем дело до конца», — резюмировал мэр.
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