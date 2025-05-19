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Мэр Самары И. Носков заявил, что в Красноглинском районе обновят стадион «Чайка»

Объект сохранит спортивный статус. Подробностями глава города поделился в своем телеграм-канале.

Объект сохранит спортивный статус. Подробностями глава города поделился в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул: стадион «Чайка» в Красноглинском районе приведут в порядок. Добавил: там есть «хорошая тренировочная база» и возможности проводить местные состязания.

В нынешнем году хотят подготовить проектно-сметную документацию. Планируют обустроить футбольное поле, трибуны, легкоатлетические дорожки и бассейн.

«Работы не пройдут сегодня или завтра, но, имея на руках проект, есть возможность войти в программы», — объяснил Иван Носков.

До этого в Самаре открыли для тренировок лыжероллерную трассу «Чайка».

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