Мэр Самары И. Носков заявил, что в Красноглинском районе обновят стадион «Чайка»

Объект сохранит спортивный статус. Подробностями глава города поделился в своем телеграм-канале.
Мэр подчеркнул: стадион «Чайка» в Красноглинском районе приведут в порядок. Добавил: там есть «хорошая тренировочная база» и возможности проводить местные состязания.
В нынешнем году хотят подготовить проектно-сметную документацию. Планируют обустроить футбольное поле, трибуны, легкоатлетические дорожки и бассейн.
«Работы не пройдут сегодня или завтра, но, имея на руках проект, есть возможность войти в программы», — объяснил Иван Носков.
До этого в Самаре открыли для тренировок лыжероллерную трассу «Чайка».
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