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В самарской киношколе расскажут, как Жан-Люк Годар менял язык кино

24 мая в 17:00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет восьмое занятие киношколы «Больше, чем кино» (16+).

24 мая в 17:00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет восьмое занятие киношколы «Больше, чем кино» (16+). Тема — «Жан-Люк Годар: сломать кино и собрать заново». Ведущий встречи — киновед Олег Горяинов.

Годар — один из лидеров французской «новой волны», режиссер таких фильмов, как «На последнем дыхании» (1960, 16+) и «Безумный Пьеро» (1965, 16+). На встрече обсудят его нестандартный подход к кино, эксперименты и влияние на современное искусство. Особое внимание уделят фильмам 1990−2000-х годов.

Вход по билетам. Адрес музея: ул. Фрунзе, 120.

Ранее мы писали, что 27 мая в Самару прибудут участники международного фестиваля «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025».

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