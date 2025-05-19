В самарской киношколе расскажут, как Жан-Люк Годар менял язык кино

Годар — один из лидеров французской «новой волны», режиссер таких фильмов, как «На последнем дыхании» (1960, 16+) и «Безумный Пьеро» (1965, 16+). На встрече обсудят его нестандартный подход к кино, эксперименты и влияние на современное искусство. Особое внимание уделят фильмам 1990−2000-х годов.