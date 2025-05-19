Хоккеист тольяттинской «Ладьи» М. Кривоножкин стал обладателем Кубка Будущего

18-летний защитник сыграл за молодежную сборную России до 20 лет на турнире в Новосибирске (12+).
Национальная команда разобралась со сверстниками из Студенческой хоккейной лиги — 5:4 (в овертайме), юниорами — 2:0 и ребятами из Белоруссии — 2:1. В итоге заняла первое место на Кубке Будущего.
Представители тольяттинской «Ладьи» добавили:
«На второй строчке — юниорская сборная (U18), за которую выступал Александр Морозов, а на третьей позиции оказалась “молодежка” Беларуси (U20). В ее составе на лед выходил Марат Павлов».
Недавно в Тольятти прошла первая пресс-конференция нового руководства основной команды «автозаводцев».
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