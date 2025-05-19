Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист тольяттинской «Ладьи» М. Кривоножкин стал обладателем Кубка Будущего

18-летний защитник сыграл за молодежную сборную России до 20 лет на турнире в Новосибирске (12+).

18-летний защитник сыграл за молодежную сборную России до 20 лет на турнире в Новосибирске (12+).

Национальная команда разобралась со сверстниками из Студенческой хоккейной лиги — 5:4 (в овертайме), юниорами — 2:0 и ребятами из Белоруссии — 2:1. В итоге заняла первое место на Кубке Будущего.

Представители тольяттинской «Ладьи» добавили:

«На второй строчке — юниорская сборная (U18), за которую выступал Александр Морозов, а на третьей позиции оказалась “молодежка” Беларуси (U20). В ее составе на лед выходил Марат Павлов».

Недавно в Тольятти прошла первая пресс-конференция нового руководства основной команды «автозаводцев».

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!