И. Носков: Стадион «Чайка» в Самаре будет сохранен в статусе спортивного объекта

Стадион «Чайка», расположенный в Красноглинском районе Самары, продолжит функционировать исключительно как спортивный объект. Такое заявление сделал городской голова Иван Носков, беседуя с местными жителями.
«У стадиона отличное оснащение для тренировок, имеется площадка для организации соревнований районного и городского уровня. Безусловно, стадион будет сохранён», — сказал Носков.
Согласно планам, в течение 2025 года начнётся подготовка проектной документации для предстоящей реконструкции. Будущий комплекс включит в себя современные спортивные площадки: футбольное поле, трибуны, беговые дорожки, плавательный бассейн и прочие сооружения.
«Да, реализация проекта потребует времени, но наличие готового проекта позволит нам претендовать на участие в соответствующих государственных программах», — пояснил глава города.
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