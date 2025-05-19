И. Носков: Стадион «Чайка» в Самаре будет сохранен в статусе спортивного объекта

Согласно планам, в течение 2025 года начнётся подготовка проектной документации для предстоящей реконструкции. Будущий комплекс включит в себя современные спортивные площадки: футбольное поле, трибуны, беговые дорожки, плавательный бассейн и прочие сооружения.