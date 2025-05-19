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И. Носков: Стадион «Чайка» в Самаре будет сохранен в статусе спортивного объекта

Стадион «Чайка», расположенный в Красноглинском районе Самары, продолжит функционировать исключительно как спортивный объект.

Стадион «Чайка», расположенный в Красноглинском районе Самары, продолжит функционировать исключительно как спортивный объект. Такое заявление сделал городской голова Иван Носков, беседуя с местными жителями.

«У стадиона отличное оснащение для тренировок, имеется площадка для организации соревнований районного и городского уровня. Безусловно, стадион будет сохранён», — сказал Носков.

Согласно планам, в течение 2025 года начнётся подготовка проектной документации для предстоящей реконструкции. Будущий комплекс включит в себя современные спортивные площадки: футбольное поле, трибуны, беговые дорожки, плавательный бассейн и прочие сооружения.

«Да, реализация проекта потребует времени, но наличие готового проекта позволит нам претендовать на участие в соответствующих государственных программах», — пояснил глава города.

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