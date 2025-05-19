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Тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» на последних минутах 18 мая

Волжане проиграли столичному коллективу на выезде с разницей в один мяч — 1:2 (12+).

Волжане проиграли столичному коллективу на выезде с разницей в один мяч — 1:2 (12+).

Москвичи открыли счет на 16-й минуте встречи. После подачи углового забил Даниил Фомин. После перерыва, ближе к концу матча, «красно-черные» сравняли благодаря точному удару Артура Галояна в штрафной соперника — 1:1.

Но сохранить ничью подопечные Заура Тедеева не смогли. В добавленное время в окружении трех защитников «Акрона» Маухуб все же прокинул мяч в ворота Сергея Волкова — 1:2.

Первое поражение тольяттинцев с середины апреля. Тогда уступили «Спартаку» дома со счетом 2:3 (12+). «Молодые и звонкие» остались на девятой строчке в таблице с 35 очками. В последнем туре, 24 мая, примут «Локомотив» (12+).

Ранее Российский футбольный союз оштрафовал Жилсона Беншимола и Стефана Лончара из «Акрона» на 60 тыс. рублей.

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