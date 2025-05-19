Тольяттинский «Акрон» уступил московскому «Динамо» на последних минутах 18 мая

Волжане проиграли столичному коллективу на выезде с разницей в один мяч — 1:2 (12+).
Москвичи открыли счет на 16-й минуте встречи. После подачи углового забил Даниил Фомин. После перерыва, ближе к концу матча, «красно-черные» сравняли благодаря точному удару Артура Галояна в штрафной соперника — 1:1.
Но сохранить ничью подопечные Заура Тедеева не смогли. В добавленное время в окружении трех защитников «Акрона» Маухуб все же прокинул мяч в ворота Сергея Волкова — 1:2.
Ранее Российский футбольный союз оштрафовал Жилсона Беншимола и Стефана Лончара из «Акрона» на 60 тыс. рублей.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!