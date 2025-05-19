В Красноярске продолжается укладка асфальта после ремонтов водопроводных сетей

На этой неделе специалисты, отвечающие за правый берег, сосредоточены на работах в микрорайоне Первомайский. На левом берегу дорожные бригады сконцентрировались на восстановлении дорожного покрытия в Студгородке.
Сегодня «КрасКом» опубликовал список адресов для ремонта.
Планируется укладка асфальта по следующим адресам: ул. Павлова, 86−92; ул. Кутузова, 14, 50−54, 62; ул. Щорса, 90, 91, 94; ул. Новая, 52−58.
До конца текущей недели будут подготовлены к приемке инспекторами технадзора «КрасКом» и сотрудниками УДИБ следующие участки: ул. 1-Ленинградская, у12, 14, 26, 28; ул. Пирогова, 1, 13, 15, 17, 21−23; ул. Киренского, 17−19, 25, 27−27б; ул. Советская, 114−118, 135.
Ведется подготовка к асфальтированию на следующих улицах: Свердловская, 65; Судостроительная 127 и 155; Веселая, 52 и 58; Кольцевая, 1 г стр.1, 8−10; Тамбовская, 21; Цукановой, 37; Даурская, 16; Шевченко 82.
Напомним, что перед укладкой асфальта проводится временное благоустройство территории, включающее подсыпку, планировку и мониторинг просадок грунта с последующей подсыпкой при необходимости.