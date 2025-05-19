Красноярские депутаты высадили яблони в честь Почётных граждан Красноярска

«Саженцы выращены в Красноярске. Это яблоня “ягодная”, по-простому “дичка”, она очень красиво цветёт и хорошо чувствует себя в городе. Выбор этого сорта обусловлен ещё и тем, что им мы продолжаем уже существующую аллею, состоящую из яблонь и груш», — рассказала директор ботанического сада Сибирского федерального университета и куратор озеленительного проекта в Центральном парке Елена Селенина.