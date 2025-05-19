Красноярские депутаты высадили яблони в честь Почётных граждан Красноярска

Аллея почётных граждан Красноярска в Центральном парке пополнилась молодыми деревьями. Её начали благоустраивать почти 20 лет назад — в 2008 году. Тогда были высажены первые растения в честь горожан, внесших значительный вклад в развитие Красноярска. В этом году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, традицию было решено продолжить.
В тёплый майский день в парке собралась большая команда: депутаты Красноярского городского Совета, ветераны СВО и участники боевых действий, молодёжь — бойцы стройтрядов, постовцы, которые хранят память о погибших воинах Великой Отечественной. Общими усилиями они высадили 34 крупномерных яблони.
«В этом году решением городского Совета почётное звание “Почётный гражданин Красноярска” было присвоено ныне живущим в городе ветеранам Великой Отечественной. Это сделано по поручению президента Владимира Путина, и наш город стал одним из первых в России, где данное поручение уже выполнено. У города появились ещё 34 почётных гражданина, а аллея в Центральном парке стала больше на 34 дерева», — пояснила депутат Елена Южакова.
Деревья высаживали по всем правилам науки — с огромным земляным комом в глубокую лунку, засыпали корневую систему чернозёмом, проливали большим количеством воды. Это нужно, чтобы растения прижились и радовали красноярцев и гостей города ни один десяток лет.
«Саженцы выращены в Красноярске. Это яблоня “ягодная”, по-простому “дичка”, она очень красиво цветёт и хорошо чувствует себя в городе. Выбор этого сорта обусловлен ещё и тем, что им мы продолжаем уже существующую аллею, состоящую из яблонь и груш», — рассказала директор ботанического сада Сибирского федерального университета и куратор озеленительного проекта в Центральном парке Елена Селенина.
Все деревья именные — рядом с каждым установлена табличка с фамилией ветерана. Так как депутаты горсовета ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, и поздравляют ветеранов, имена, указанные на табличках, им хорошо знакомы. Народные избранники навещают ветеранов, работают над улучшением условий и качества жизни участников войны, узников лагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны.
«Испокон веку в России в честь выдающихся людей сажали деревья, — поделилась Наталия Фирюлина, председатель горсовета. — И посмотрите, сколько молодых людей сегодня собралось в парке на этом мероприятии! Высадкой деревьев в честь Почётных граждан Красноярска мы хотим напомнить будущему поколению о ратном подвиге наших ветеранов. Особенно ценно, что это происходит в год 80-летия Победы!».