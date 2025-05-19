«Ростелеком» подвел итоги IX Семейного ИТ-марафона

В Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, «Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития при информационной поддержке фонда «Разумный интернет» подвели итоги IX Всероссийского семейного ИТ-марафона. В этом году в соревнованиях по цифровой грамотности приняли участие 90 семейных команд из 20 регионов страны.
Семейный ИТ-марафон 2025 года собрал участников из различных уголков страны, наибольшее число представляли Курскую, Тамбовскую и Новосибирскую области. Команды соревновались в выполнении интерактивных заданий, посвященных технологиям в образовании. До финала дошли более трети команд, показав высокий уровень цифровой грамотности.
Юлиана Соколенко, директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома»:
«На протяжении девяти лет “Ростелеком” поддерживает Семейный ИТ-марафон. Это уникальная возможность для семейных команд продемонстрировать навыки в области цифровых технологий и обменяться опытом. Мы рады видеть, как участники из разных регионов страны активно вовлекаются в процесс и показывают высокие результаты. Это значит, что наш проект важен и интересен людям и помогает им развивать свои знания в сфере цифровой грамотности».
Победителями Семейного ИТ-марафона 2025 стали:
1 место: команда «А мы из Сибири», капитан — Галина Бабкина (Новосибирская область);2 место: команда «Моя Семья», капитан — Анатолий Кирсанов (Новосибирская область);3 место: команда Clever Family, капитан — Виктор Самохвалов (Новосибирская область).
Призерами специальной номинации «Лучший пост о Семейном ИТ-марафоне 2025» стали:
1 место: команда CodeRed, капитан — Александр Степанов (Волгоградская область);2 место: команда Infinity, капитан — Екатерина Титилина (объединенная команда Санкт-Петербурга и Урюпинска Волгоградской области);3 место: команда «Гигагерц», капитан — Татьяна Лобанова (Астраханская область).
Каждый игрок команды-победителя и призера специальной номинации получит диплом и ценный подарок: сертификат от Ozon и «Литрес», научно-просветительскую книгу «Международное управление интернетом» и уникальный сборник стихов и прозы «Чтобы помнили…» от Фонда поддержки и развития детской литературы «Надежда».
ИТ-марафон проводится на платформе образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им», который является частью Академии Координационного центра доменов .RU/.РФ. Академия предлагает разнообразные образовательные программы в области интернет-технологий и цифровой культуры для школьников, студентов, педагогов, родителей и профессионалов ИТ-отрасли. Обучение доступно бесплатно и в удобном формате.
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