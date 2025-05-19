«Ростелеком» подвел итоги IX Семейного ИТ-марафона

«На протяжении девяти лет “Ростелеком” поддерживает Семейный ИТ-марафон. Это уникальная возможность для семейных команд продемонстрировать навыки в области цифровых технологий и обменяться опытом. Мы рады видеть, как участники из разных регионов страны активно вовлекаются в процесс и показывают высокие результаты. Это значит, что наш проект важен и интересен людям и помогает им развивать свои знания в сфере цифровой грамотности».