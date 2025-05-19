За химкомбинатом «Енисей» построят дендрарий за полмиллиарда

Напомним, что производство на «Енисее» было остановлено в 1991 году из-за отсутствия оборонзаказа. В ноябре 2009 года «Енисей» признан банкротом. С 2012 года заработала программа рекультивации площадки химкомбината. В 2024 году в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Михаил Котюков совместно с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым озвучили сумму, которую планируется направить на рекультивацию земли — 1 миллиард рублей.