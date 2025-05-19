За химкомбинатом «Енисей» построят дендрарий за полмиллиарда

500 миллионов рублей планируется потратить на разбивку дендрария на территории неподалеку от химкомбината «Енисей». Информация об этом появилась на сайте Investkrsk.ru и инвестиционном портале Корпорации развития Енисейской Сибири.
Для реализации проекта выделен участок в 30 гектаров, расположенный на улице 26 Бакинских комиссаров. Эта территория является частью более крупного федерального владения, общая площадь которого составляет почти 500 гектаров. Инвесторам предлагается аренда этого участка.
Финансирование проекта предполагает привлечение 500 миллионов рублей, из которых 300 миллионов будут предоставлены инвестору в форме капитального гранта. Оставшиеся 200 миллионов рублей инвестор должен будет вложить самостоятельно.
Будущий дендрарий задуман как всесезонный комплекс, включающий парк, рекреационные зоны, коллекции растений, пешеходные маршруты и места для пикников.
В инфраструктуру также войдут торговые павильоны для продажи продуктов питания и сувениров, кафе, пункты проката велосипедов и самокатов, веревочный парк, площадки для проведения массовых мероприятий, экскурсионный центр, выставочное пространство и детские игровые зоны.
Предполагается, что строительство займет два года. На данный момент проект находится на стадии разработки концепции и поиска потенциальных инвесторов. Он также включен в список региональных мероприятий, приуроченных к 400-летию Красноярска.
Напомним, что производство на «Енисее» было остановлено в 1991 году из-за отсутствия оборонзаказа. В ноябре 2009 года «Енисей» признан банкротом. С 2012 года заработала программа рекультивации площадки химкомбината. В 2024 году в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Михаил Котюков совместно с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым озвучили сумму, которую планируется направить на рекультивацию земли — 1 миллиард рублей.