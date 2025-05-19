Путин поручил к 2029 году достроить аэропорт в Диксоне

Помимо этого, в рамках комплексных планов развития арктической зоны, в Диксоне планируется строительство многофункционального культурного центра с интегрированным спортивным залом (2028−2030 годы). Также предусмотрено возведение новых жилых домов, в том числе с использованием деревянных строительных технологий, и благоустройство прилегающих территорий в период с 2027 по 2030 годы.