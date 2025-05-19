Красноярцам объявили штормовое предупреждение

«В Новосибирской области в понедельник прогнозируется сильный дождь, гроза, ветер 15−18 м/с. В Алтайском крае — очень сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с, в Республике Алтай — дождь, гроза, ветер до 25 м/с. В Кемеровской области в понедельник также ожидаются сильные дожди, гроза, шквалистые усиления ветра до 22 м/с» — прокомментировал Вильфанд.