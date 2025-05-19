Красноярцам объявили штормовое предупреждение

По данным Среднесибирского УГМС, 19−20 мая в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве ожидаются местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 20 м/с, а в Тыве местами 25 м/с и более.
По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, в ближайшие дни в зону непогоды попадет сразу несколько сибирских регионов. Но эпицентром станут Алтайский и южная часть Красноярского края. Таможидается штормовой ветер, ливни с градом, грозы и резкое похолодание.
«В Новосибирской области в понедельник прогнозируется сильный дождь, гроза, ветер 15−18 м/с. В Алтайском крае — очень сильный дождь, гроза, ветер до 23 м/с, в Республике Алтай — дождь, гроза, ветер до 25 м/с. В Кемеровской области в понедельник также ожидаются сильные дожди, гроза, шквалистые усиления ветра до 22 м/с» — прокомментировал Вильфанд.
Местные синоптики предупредили также о том, что в ночь с понедельника на вторник в южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве ожидаются ливни, грозы, шквалистые усиления ветра до 25 м/с.
В конце апреля, напомним, пострадавшим от урагана красноярцам выплатили компенсацию на общую сумму 19 миллионов рублей.