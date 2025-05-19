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Красноярские прокуроры наказали тувинскую компанию, не выплачивавшую зарплату строителям

Красноярская транспортная прокуратура по обращениям граждан провела проверку исполнения трудового законодательства в детальности АО «Институт “Оргэнергострой”.

Красноярская транспортная прокуратура по обращениям граждан провела проверку исполнения трудового законодательства в детальности АО «Институт “Оргэнергострой”.

Установлено, что в 2024 году на предприятии допускались факты несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных, ненадлежащей оплаты рабочих выходных дней работникам, занятым на строительстве автомобильного пропускного пункта в Республике Тыва. Также было выяснено, что четырем работникам организации работодатель не выдал средств индивидуальной защиты.

По инициативе транспортного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.