Красноярские прокуроры наказали тувинскую компанию, не выплачивавшую зарплату строителям

Установлено, что в 2024 году на предприятии допускались факты несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных, ненадлежащей оплаты рабочих выходных дней работникам, занятым на строительстве автомобильного пропускного пункта в Республике Тыва. Также было выяснено, что четырем работникам организации работодатель не выдал средств индивидуальной защиты.