Красноярские прокуроры наказали тувинскую компанию, не выплачивавшую зарплату строителям

Красноярская транспортная прокуратура по обращениям граждан провела проверку исполнения трудового законодательства в детальности АО «Институт “Оргэнергострой”.
Установлено, что в 2024 году на предприятии допускались факты несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных, ненадлежащей оплаты рабочих выходных дней работникам, занятым на строительстве автомобильного пропускного пункта в Республике Тыва. Также было выяснено, что четырем работникам организации работодатель не выдал средств индивидуальной защиты.
По инициативе транспортного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.