Аналитик Бурмистров: российский e-com учится предугадывать запрос пользователя

Общий смысл этих новаций можно коротко описать так: дойти до пользователя в той точке пространства и времени, когда лично ему это удобнее всего. Клиент российского e-com оценил возможность экономить время с помощью доставки и стал в этом вопросе особенно избирателен. Если технологии позволяют получить товар не завтра, а сегодня — клиент предпочтет этот вариант. Если можно не сегодня, а за пятнадцать минут — еще лучше. Идти самому в ПВЗ? Только если на это не будет потрачено ни минуты лишнего времени.