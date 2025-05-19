Завершение строительства театра «Грань» в Новокуйбышевске сдвинулось еще на год

Переезд новокуйбышевского театра «Грань» в специально построенное здание вновь перенесен на другой срок.
Согласно последним заявлениям министерства строительства, процесс возведения продолжается, однако возникла необходимость внести изменения в график реализации из-за перехода на новый этап строительных мероприятий.
После завершения процедуры утверждения очередной версии проектной документации, прошедшей положительную оценку государственной экспертизы, строительные работы будут возобновлены в активном режиме.
Финансирование осуществляется постепенно, строго соблюдая утвержденные объемы бюджетных ассигнований. Официально заявлено, что открытие нового помещения запланировано на третий квартал 2026 года, сообщил телеграм-канал «Новости Новокуйбышевска».
До этого момента руководство театра предполагало завершить переезд до конца 2025 года. Художественный руководитель театра Денис Бокурадзе ранее сообщал, что задержки связаны с изменениями внутри управленческой структуры региона, что привело к временной приостановке ряда процессов.
Среди прочего возникли сложности с согласованием документов и распределением финансов, однако власти дали обещание своевременно завершить работы и обеспечить сдачу объекта до конца текущего года.
Помещение разместится на площади Искусств. Необходимость постройки собственного здания для театра назрела давно — разговоры о нем ведутся с 2015 года, а реальные строительные работы начались лишь в 2022-м.
Этот проект станет уникальным примером строительства театра в небольшом городе с применением индивидуального архитектурного замысла.
Будущее здание представит собой пятиярусную конструкцию с тремя разными сценическими площадями: главным зрительным залом вместимостью 200 человек, небольшим камерным театром и особой исторической площадкой, воспроизводящей точные габариты сцены действующего театра «Грань».
Помимо основных функциональных зон, там появятся просторные репетиционные комнаты, гримерные, архив, кабинет директора и складские помещения.
Театр получит собственную студию звукозаписи, небольшой музей театрального искусства, творческое пространство для выставок и даже кафе.
Летом зрителям предложат посетить уютную открытую террасу на крыше, где организуют разнообразные мероприятия.
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