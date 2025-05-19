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Пермский институт культуры проводит набор в коми-пермяцкую актерскую студию

В институте культуры могут пройти прослушивание молодые люди 17−23 лет со знанием коми-пермяцкого языка.

В институте культуры могут пройти прослушивание молодые люди 17−23 лет со знанием коми-пермяцкого языка. Затем их ждут вступительные испытания. С поступившими в вуз заключат договор, гарантирующий трудоустройство в Коми-Пермяцком национальном театре.

Этот курс уже девятый по счету. Будущие артисты пройдут подготовку по специализации «Артист драматического театра и кино». Обучение очное, рассчитано на 4 курса. Студенты обеспечиваются стипендией и местом в общежитии.

Дополнительную информацию о прослушивании можно уточнить по телефонам: (34260) 4−88−52, 4−88−54. Оно будет проходить в Кудымкаре.