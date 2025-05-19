В Крыму с 20 по 22 мая объявили штормовое предупреждение

В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение. Оно связано с риском пожаров в лесах и на участках с сухой растительностью. Оно будет действовать с 20 по 22 мая.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в западных, центральных и восточных районах полуострова.
Напомним, с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. На время его действия запрещено сжигать траву, мусор и проводить пожароопасные работы.