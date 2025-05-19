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В Крыму с 20 по 22 мая объявили штормовое предупреждение

В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 77% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение. Оно связано с риском пожаров в лесах и на участках с сухой растительностью. Оно будет действовать с 20 по 22 мая.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в западных, центральных и восточных районах полуострова.

Напомним, с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. На время его действия запрещено сжигать траву, мусор и проводить пожароопасные работы.