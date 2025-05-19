Особая форма дружбы: Иван Харатьян дебютировал полнометражным фильмом «Каруза»

История относит нас в 1939 год. Мите Васильеву (органичный Марк-Малик Мурашкин) родители дарят щенка. Его мать (Светлана Иванова) недовольна: питомец протяжно воет, за что и получает ироничную кличку Каруза. Но щенок охотничьей породы становится членом семьи и общим любимцем. Мир дома рушится 22 июня 1941 года, а затем начинается блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, и пес отправляется за добычей еды через минное поле. Через какое-то время и Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с Карузой. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным — конфликт неизбежен, но кровь все-таки не прольется.