Особая форма дружбы: Иван Харатьян дебютировал полнометражным фильмом «Каруза»

Сын Дмитрия Харатьяна Иван дебютировал полнометражным фильмом «Каруза». 27-летний Иван недавно окончил режиссерский факультет ВГИКа и для своей первой большой работы выбрал историю о «братьях наших меньших». Точнее, о собаке, которая во время блокады в Ленинграде спасла от голода немало людей. Военно-приключенческая драма «Каруза» сейчас соревнуется в большом конкурсе V Фестиваля патриотического кино «Малая земля» в Новороссийске.
История относит нас в 1939 год. Мите Васильеву (органичный Марк-Малик Мурашкин) родители дарят щенка. Его мать (Светлана Иванова) недовольна: питомец протяжно воет, за что и получает ироничную кличку Каруза. Но щенок охотничьей породы становится членом семьи и общим любимцем. Мир дома рушится 22 июня 1941 года, а затем начинается блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, и пес отправляется за добычей еды через минное поле. Через какое-то время и Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с Карузой. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным — конфликт неизбежен, но кровь все-таки не прольется.
«Каруза» — это фильм, который могут смотреть дети вместе с родителями. Редкий случай. И несмотря на тяжелую тему, картина полна улыбки и доброты. Трагедия к финалу превращается в светлую драму. Эта история дружбы человека и животного принимает здесь особые формы, становится уникальной и неповторимой. Можно, конечно, найти огрехи в воссоздании аутентичного довоенного быта на экране, в некоторой «плакатности» второстепенных персонажей, вроде соседей героя, но не хочется.
Смысл истории в другом: в одухотворении братьев наших меньших. Для этого в кадре появится и Александр Балуев в роли мудрого военного, и Сергей Мигицко, и сам Дмитрий Харатьян. Но мы все-таки вспомним еще раз известную истину, что детей и животных никаким артистам не переиграть.
Ранее «Вечерняя Москва» рассказывала о фильме «Бессмертный полк». Военная драма, снятая режиссером Павлом Игнатовым в городе-герое Новороссийске, переносит зрителя в страшную черно-белую реальность Великой Отечественной войны, когда решалась участь этого города на берегу Черного моря.