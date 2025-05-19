Стало известно, кто из красноярцев сможет избежать повышения тарифов ЖКХ в 2025 году

По словам эксперта в сфере ЖКХ Дмитрия Бондаря, рост тарифов не коснется малоимущих и семей с инвалидами.
Бондарь сообщил NEWS.ru, что повышение цен на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году не затронет семьи, чьи расходы на эти услуги превышают установленный процент от общего дохода. Для таких граждан предусмотрено снижение предельно допустимой суммы платежей с использованием специального коэффициента.
Согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, государство предоставляет субсидии гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают региональный порог. Особое внимание уделяется семьям, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Для них применяется дополнительный понижающий коэффициент.
Бондарь отметил, что право на субсидии имеют не только собственники жилья, но и арендаторы по договорам социального и коммерческого найма, а также члены жилищных кооперативов. Региональные власти предоставляют субсидии на основании заявления, учитывая всех совместно проживающих членов семьи. Однако, субсидию не получат граждане с непогашенной задолженностью по ЖКУ, подтвержденной судом и образовавшейся за последние три года.
Кроме субсидий, существуют льготы в виде компенсаций и скидок на оплату ЖКУ для определенных категорий граждан на федеральном и региональном уровнях. Например, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами полагается компенсация до 50% расходов на коммунальные услуги в соответствии с федеральным законом № 181-ФЗ. Аналогичные льготы предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий (закон № 5-ФЗ). Например, ветераны труда, военной службы и пенсионеры с необходимым стажем могут получить 50-процентную скидку на ЖКУ, заключил Бондарь.
Ранее эксперт заявлял, что при обнаружении ошибки в начислениях за ЖКУ собственник может потребовать перерасчет.