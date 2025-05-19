Стало известно, кто из красноярцев сможет избежать повышения тарифов ЖКХ в 2025 году

Бондарь отметил, что право на субсидии имеют не только собственники жилья, но и арендаторы по договорам социального и коммерческого найма, а также члены жилищных кооперативов. Региональные власти предоставляют субсидии на основании заявления, учитывая всех совместно проживающих членов семьи. Однако, субсидию не получат граждане с непогашенной задолженностью по ЖКУ, подтвержденной судом и образовавшейся за последние три года.