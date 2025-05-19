В Иркутске последний звонок для выпускников прозвенит 24 мая

— После завершения торжественных линеек выпускники смогут провести время в кругу одноклассников и учителей, вспоминая памятные моменты школьной жизни и обсуждая планы на будущее. Каждый последний звонок — это не только завершение одного пути, но и начало нового, полного возможностей, — отметила начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко.