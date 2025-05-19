В Иркутске последний звонок для выпускников прозвенит 24 мая

В Иркутске завершается учебный год — 24 мая во всех школах города пройдут торжественные линейки. В этом году аттестаты получат 3 770 одиннадцатиклассников и 8 830 девятиклассников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— После завершения торжественных линеек выпускники смогут провести время в кругу одноклассников и учителей, вспоминая памятные моменты школьной жизни и обсуждая планы на будущее. Каждый последний звонок — это не только завершение одного пути, но и начало нового, полного возможностей, — отметила начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко.
Сразу после праздничных мероприятий выпускников ждет ответственная пора экзаменов. Одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ с 23 мая по 4 июля, девятиклассники — ОГЭ с 21 мая по 2 июля. Традиционно наибольшей популярностью среди предметов по выбору пользуются профильная математика и информатика, что отражает растущий интерес молодежи к техническим специальностям.
Для обеспечения прозрачности проведения государственной итоговой аттестации в городе организовано 14 пунктов сдачи ЕГЭ. За соблюдением порядка будут следить 50 общественных наблюдателей, в числе которых представители родительской общественности.