Защитника самарских «Крыльев» Бейла пригласили на заседание КДК РФС

Встреча предпоследнего, 29-го, тура Премьер-лиги прошла в Самаре и закончилась со счетом 0:2. Волжане пропустили на 22-й и 42-й (с пенальти). Также у хозяев удалили Гленна Бейла и Фернандо Костанцу.