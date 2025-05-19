Защитника самарских «Крыльев» Бейла пригласили на заседание КДК РФС

29-летний футболист «зелено-бело-синих» получил красную карточку на 10-й минуте матча против столичного «Спартака».
Встреча предпоследнего, 29-го, тура Премьер-лиги прошла в Самаре и закончилась со счетом 0:2. Волжане пропустили на 22-й и 42-й (с пенальти). Также у хозяев удалили Гленна Бейла и Фернандо Костанцу.
Первый покинул поле в начале игры, второй — на 50-й минуте. Причем голландца позвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
«Спартак» не предоставил футболиста на дополнительное интервью. Это нарушение технического регламента. Обсудим и неподобающее поведение команды «Крылья Советов» — удаление двух игроков. Рассмотрим момент с Бейлом. Его пригласили на заседание«, — объяснил глава КДК РФС Артур Григорьянц “Матч ТВ”.
Ранее писали, что подопечные Игоря Осинькина впервые с 2022 года получили две красные карточки за один матч.
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