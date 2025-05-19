«Поезд Памяти» прибудет в Братск 20 мая

В Братск на станцию «Падунские Пороги» 20 мая в 9:40 утра торжественно прибудет агитационно-пропагандистский состав «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города. Этот масштабный передвижной музей, посвященный юбилею Великой Победы и Году защитника Отечества, начал свой путь из Москвы 19 апреля, чтобы посетить 75 населенных пунктов в 61 регионе России, преодолев более 33 тысяч километров.
— Жители Братска смогут увидеть тематические вагоны с экспозициями, посвященные истории Великой Отечественной войны, современным защитникам Отечества и вооружению различных видов и родов войск ВС России, а также образцы трофейного вооружения и военной техники других стран, поделились в администрации.
Поезд пробудет в Братске почти 6 часов — с 9:40 до 15:30, что позволит многим жителям города посетить эту необычную выставку. Организаторы особо подчеркивают, что вход на экспозицию свободный для всех желающих.