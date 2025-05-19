Судья Омского гарнизонного военного суда претендует на повышение

Судья Омского гарнизонного военного суда Дмитрий Воложанин подал заявление на должность судьи 2-го Восточного окружного военного суда. Этот шаг фактически означает продвижение по карьерной лестнице, поскольку окружной суд является вышестоящей инстанцией для омского гарнизонного.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявление Воложанина 26 мая 2025 года в ходе предстоящей сессии. В случае положительного решения, его полномочия в Омском гарнизонном военном суде будут досрочно прекращены.
Дмитрий Воложанин начал свою судейскую карьеру в Борзинском гарнизонном военном суде (Забайкальский край). С 31 марта 2023 года он осуществлял правосудие в Омском гарнизонном военном суде.
Ранее мы писали, что в омской области назначены новые судьи.