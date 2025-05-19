19 мая в красноярских домах отключили отопление

С 19 мая прекращена подача отопления в жилые дома и учреждения. Отопительный период 2024/2025 года длился 249 дней — дольше предыдущего сезона на 18 дней.
Теперь управляющие компании обязаны перекрыть задвижки. Исключение — дома, где жители заранее приняли решение о продлении отопительного периода. В таких случаях плата за отопление будет рассчитываться по показаниям счетчиков, отмечают в мэрии.
Сейчас специалисты начнут готовиться к следующему отопительному сезону. Уже сегодня стартуют гидравлические испытания сетей. Воду будут подавать под повышенным давлением, чтобы выявить изношенные участки и провести ремонты до осени.