Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госстандарт нашел пять видов опасного мороженого из России в продаже в Беларуси

Пять видов опасного российского мороженого найдено в продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт нашел пять видов опасного мороженого из России в продаже в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.

В сообщении говорится, что специалистами ведомства в Гомельской области в одной из розничных сетей было найдено мороженое, которое является молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира. Речь идет про мороженое от торговой марки «Фабрика грез» (Россия).

Пять видов опасного российского мороженого найдено в продаже в Беларуси. Фото: gomeloig.gov.by.

Сказано, что в момент проверки мороженого от названного бренда, массовая доля молочного жира в жировой фазе составила 0,1%. Данный факт говорит о замещении молочного жира его заменителем в количестве 99,9%. При этом норма установлена не более 50%. В ведомстве подчеркнули, что данная продукция признается опасной. Кроме того, запрещается ее ввоз и продажа в Беларуси.

Пять видов опасного российского мороженого найдено в продаже в Беларуси. Фото: gomeloig.gov.by.

Ранее два вида популярных оливок из Испании попали под запрет в Беларуси.

Вместе с тем синоптики сказали о резком потеплении до +24 градусов в Беларуси.

Кроме того, эксперт назвал Смолевичи и Фаниполь двумя самыми перспективными городами-спутниками Минска.