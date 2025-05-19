Госстандарт нашел пять видов опасного мороженого из России в продаже в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Гомельской областной инспекции Госстандарта.
В сообщении говорится, что специалистами ведомства в Гомельской области в одной из розничных сетей было найдено мороженое, которое является молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира. Речь идет про мороженое от торговой марки «Фабрика грез» (Россия).
Пять видов опасного российского мороженого найдено в продаже в Беларуси. Фото: gomeloig.gov.by.
Сказано, что в момент проверки мороженого от названного бренда, массовая доля молочного жира в жировой фазе составила 0,1%. Данный факт говорит о замещении молочного жира его заменителем в количестве 99,9%. При этом норма установлена не более 50%. В ведомстве подчеркнули, что данная продукция признается опасной. Кроме того, запрещается ее ввоз и продажа в Беларуси.
Пять видов опасного российского мороженого найдено в продаже в Беларуси. Фото: gomeloig.gov.by.
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