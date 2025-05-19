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Строительство метро в Ростове-на-Дону оценили в 100 млрд рублей

В Ростове-на-Дону эксперты вновь заговорили о строительстве метро.

Источник: Комсомольская правда

Строительство метро в Ростове-на-Дону может обойтись в 100 млрд рублей. Об этом эксперты вспомнили в мае 2025 года. Отметим, такую же цифру еще несколько лет назад уже озвучили городские власти, актуальность этой суммы сейчас подтвердить нельзя.

Напомним, о создании метро в донской столице периодически говорят уже почти полвека. Для ростовской подземки планировали схемы веток и даже проводили экспертизы будущих работ. Проект реанимировали минимум пять раз, но так и не реализовали.

Неизвестно, насколько оправдано возведение столь дорогостоящего объекта при имеющейся плотности населения и уровне автомобилизации. Однако ранее в Генплане Ростова-на-Дону были сохранены места станций и линий предполагаемого метрополитена. Тогда объекты оставили в документации для того, чтобы их не заняли другими постройками.

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