Строительство метро в Ростове-на-Дону оценили в 100 млрд рублей

Строительство метро в Ростове-на-Дону может обойтись в 100 млрд рублей. Об этом эксперты вспомнили в мае 2025 года. Отметим, такую же цифру еще несколько лет назад уже озвучили городские власти, актуальность этой суммы сейчас подтвердить нельзя.