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В Воронеже назвали даты последних звонков и выпускных

О них сообщили на планерке в мэрии.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Воронежа на планерном совещании в понедельник, 19 мая, назвали даты последних звонков и выпускных в 2025 году.

Последние звонки пройдут в воронежских школах 24 мая. А 28 июня состоятся выпускные вечера. Общегородского выпускного в 2025 году не будет.

Сейчас некоторые выпускники уже начали сдавать ЕГЭ. Единый государственный экзамен предстоит выдержать почти 10 тысячам школьников нашей области (в Воронеже около 5,7 тысяч).

Всего в Воронежской области будут работать 65 пунктов приемов экзамена (в Воронеже 28). При этом при сдаче ЕГЭ будут дежурить представители родителей.