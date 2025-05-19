В Воронеже назвали даты последних звонков и выпускных

В мэрии Воронежа на планерном совещании в понедельник, 19 мая, назвали даты последних звонков и выпускных в 2025 году.
Последние звонки пройдут в воронежских школах 24 мая. А 28 июня состоятся выпускные вечера. Общегородского выпускного в 2025 году не будет.
Сейчас некоторые выпускники уже начали сдавать ЕГЭ. Единый государственный экзамен предстоит выдержать почти 10 тысячам школьников нашей области (в Воронеже около 5,7 тысяч).
Всего в Воронежской области будут работать 65 пунктов приемов экзамена (в Воронеже 28). При этом при сдаче ЕГЭ будут дежурить представители родителей.