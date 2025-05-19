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В Ленинском районе Самары началась программа капремонта многоквартирных домов

В Ленинском районе Самары начато выполнение капитального ремонта 17 жилых домов.

В Ленинском районе Самары начато выполнение капитального ремонта 17 жилых домов. На улице Вилоновской, 2А идет ремонт фасада, на Чернореченской, 8 заканчивается ремонт фундамента, а на Красноармейской, 60 подрядчик завершил ремонт кровли и фасада.

Всего в 2025 году в Ленинском районе планируется отремонтировать 102 дома, что превышает прошлогодний показатель. Одной из старейших построек, подлежащих ремонту, является дом № 60 на улице Красноармейской, построенный в 1917 году.

В 2025 году в Самаре капитальный ремонт запланирован в 1039 домах. Договорные обязательства заключены по 479 объектам, остальные 560 домов ожидают проведения конкурсов, в двух зданиях работы уже завершены.

Узнать сроки проведения капитального ремонта конкретного дома можно на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области.

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