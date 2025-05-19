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Новосибирцам рассказали о новых правилах въезда иностранцев в страну

С 30 июня 2025 года будут действовать новые правила въезда в Россию иностранцев, которым не требуется получение визы.

Чтобы попасть на территорию РФ, иностранные граждане должны будут подать заявление в электронном виде. При этом сделать это нужно заблаговременно, не позднее, чем за 72 часа до предполагаемого въезда.

Для оформления следует создать личный кабинет на портале «Госуслуги RuID», загрузить туда фотографию и личные данные.

Заявление будет действовать в течение 90 дней с даты его заполнения.

Как отмечают эксперты, нельзя исключить вероятность того, что иностранец, которому во въезде в Россию будет отказано, узнает об этом только на пограничном контроле. Если это произойдет в результате технического сбоя, можно будет попытаться компенсировать затраты, однако сделать это будет очевидно непросто.

Любая страна, как суверенное государство, может отказать иностранному гражданину в праве на въезд. А наличие технической неисправности, в том же суде нужно будет подтвердить, что не всегда представляется возможным.

Новые правила коснутся граждан Казахстана, Армении, Грузии, Таджикистана и других стран, с которыми заключены соглашения о безвизовом въезде. Не требуется подавать заявление гражданам Беларуси, а также детям до 6 лет.