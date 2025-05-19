Новосибирцам рассказали о новых правилах въезда иностранцев в страну

Как отмечают эксперты, нельзя исключить вероятность того, что иностранец, которому во въезде в Россию будет отказано, узнает об этом только на пограничном контроле. Если это произойдет в результате технического сбоя, можно будет попытаться компенсировать затраты, однако сделать это будет очевидно непросто.