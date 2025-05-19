В школах Иркутска пройдут последние звонки 24 мая

В Иркутске последние звонки (0+) в общеобразовательных учреждениях состоятся 24 мая, проинформировали в городском департаменте образования. В этом году 11-й класс оканчивают 3770 старшеклассников, а 9-й — 8830 учеников, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 23 мая по 4 июля. Школьники традиционно выбирают предметы для поступления в вузы. Самыми популярными снова стали профильная математика и информатика. Экзамены будут проходить в 14 пунктах проведения. Контроль за порядком обеспечат более 50 общественных наблюдателей, в том числе из родительской общественности.
Итоговая аттестация учеников 9-х классов начнётся 21 мая и завершится 2 июля.
«После завершения торжественных линеек выпускники смогут провести время в кругу одноклассников и учителей, вспоминая памятные моменты школьной жизни и обсуждая планы на будущее. Каждый последний звонок — это не только завершение одного пути, но и начало нового, полного возможностей», — отметила начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области запретят продажу алкогольной продукции в дни проведения последних звонков. Ограничение будет действовать с 8.00 до 23.00 на территории всех муниципалитетов региона, где определены соответствующие даты.