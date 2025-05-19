В школах Иркутска пройдут последние звонки 24 мая

Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 23 мая по 4 июля. Школьники традиционно выбирают предметы для поступления в вузы. Самыми популярными снова стали профильная математика и информатика. Экзамены будут проходить в 14 пунктах проведения. Контроль за порядком обеспечат более 50 общественных наблюдателей, в том числе из родительской общественности.