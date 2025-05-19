Редкий Як-40 заметили в аэропорту Братска Иркутской области

В аэропорту Братска был замечен самолет Як-40 в необычной ливрее, принадлежащий Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени Чаплыгина. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В воздушном парке СибНИА есть борт с заменёнными силовыми установками, а также самолёт, оснащённый композитным крылом», — отметили в авиагавани.
Особое внимание привлекает нестандартное крыло самолёта с загнутыми законцовками — винглетами, которые обычно не встречаются на классических Як-40. Самолёт, который заметили в аэропорту Братска, прибыл из Новосибирска и после дозаправки вылетел в Якутию.
Напомним, что компания «Яковлев» планирует завершить сертификационные испытания самолета МС-21 к лету 2026 года. Это первый опытный образец самолета, который оснащён российскими системами и агрегатами. Первый полет прошёл 29 апреля 2025 года. Данный самолёт должен заменить «боинги» и «эйрбасы».