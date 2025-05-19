Редкий Як-40 заметили в аэропорту Братска Иркутской области

Особое внимание привлекает нестандартное крыло самолёта с загнутыми законцовками — винглетами, которые обычно не встречаются на классических Як-40. Самолёт, который заметили в аэропорту Братска, прибыл из Новосибирска и после дозаправки вылетел в Якутию.