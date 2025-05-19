Последний звонок для краснодарских школьников прозвенит 24 мая

В Краснодаре завершается учебный год, и 24 мая в 115 школах краевой столицы прозвенит последний звонок. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
Летние каникулы для краснодарских школьников начнутся немного раньше, так как уже со среды, 21 мая, 28 тысяч выпускников вступают в экзаменационный период.
Всего в городе насчитывается около 205 тысяч школьников. В преддверии летних каникул на аппаратном совещании в мэрии Краснодара обсудили вопросы безопасности детей. Так, собственникам недостроенных зданий и участков направили письма с требованием оградить все стройплощадки. Такие объекты включили в пешие маршруты патрульных групп. Кроме того, с 1 мая спасатели проводят мониторинг безопасности на реке Кубани и Карасунских прудах, как с берега, так и на плавсредствах.
Для учеников, не сдающих ЕГЭ и ОГЭ, организуют так называемую «пятую четверть».
«В школах, где в этом году не проводят экзамены, с 28 мая открываются детские лагеря. В том числе во время занятий ребятам будут объяснять правила дорожного движения и поведения у воды», — написал Наумов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч кубанских выпускников сдадут ОГЭ и ЕГЭ.