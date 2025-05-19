Последний звонок для краснодарских школьников прозвенит 24 мая

Всего в городе насчитывается около 205 тысяч школьников. В преддверии летних каникул на аппаратном совещании в мэрии Краснодара обсудили вопросы безопасности детей. Так, собственникам недостроенных зданий и участков направили письма с требованием оградить все стройплощадки. Такие объекты включили в пешие маршруты патрульных групп. Кроме того, с 1 мая спасатели проводят мониторинг безопасности на реке Кубани и Карасунских прудах, как с берега, так и на плавсредствах.