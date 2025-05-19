Правительство Самарской области: Грушинский фестиваль в 2025 году пройдет на Мастрюковских озерах

Напомним, в 2024 году Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не проводился в связи с «возможными рисками в текущих условиях». Вместо него была подготовлена серия фестивальных концертов «На Грушинской волне», которые прошли в Самарской области летом прошлого года.