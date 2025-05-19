Правительство Самарской области: Грушинский фестиваль в 2025 году пройдет на Мастрюковских озерах

Их слова подтвердил и тот факт, что в начале мая был объявлен конкурс на субсидирование расходов по проведению 52-го фестиваля им. Грушина.
Однако позже представители организационной группы фестиваля заявили в соцсетях, что «Груши» не будет. В качестве причины они называли якобы возникшие разногласия с областными властями.
Волга Ньюс обратился за комментариями в пресс-службу министерства культуры Самарской области, где официально опровергли заявление орггруппы Грушинского фестиваля и сообщили, что фестивалю — быть.
«Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина является народным достоянием и брендовым фестивалем Самарской области. Фестиваль планируется провести в традиционном формате на территории Мастрюковских озер в первые выходные июля. В бюджете Самарской области предусмотрены средства на организацию фестиваля. Организатор будет определен на конкурсной основе. Мероприятие пройдет при поддержке правительства Самарской области», — сообщили в правительстве региона.
Напомним, в 2024 году Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не проводился в связи с «возможными рисками в текущих условиях». Вместо него была подготовлена серия фестивальных концертов «На Грушинской волне», которые прошли в Самарской области летом прошлого года.