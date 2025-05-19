Онколог Черемушкин спрогнозировал, сможет ли Джо Байден победить рак простаты

У экс-президента США Джо Байдена в возрасте 82 лет была обнаружена агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Но при этом раковые клетки оказались гормонозависимыми, что позволяет проводить эффективную терапию. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, есть ли у экс-президента США шансы справиться с недугом и какую методику могут использовать для его лечения.
По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, современные возможности терапии позволяют лечить от рака даже пациентов преклонного возраста, таких как Джо Байден. Однако успех будет зависеть от исходных показателей, среди которых:
скорость деления раковых клеток;агрессивность опухоли и устойчивость к лечению;наличие других хронических заболеваний у пациента.
— Современная медицина позволяет использовать альтернативные методы лечения, не прибегая к токсичной химиотерапии: на раковые клетки могут воздействовать локально с помощью лучевой терапии, иммунотерапии или гормонотерапии. При этих методах лечения интоксикация организма значительно ниже в сравнении с химиотерапией, — считает Черемушкин.
При этом, даже если Байден не сможет полностью излечиться, то вполне качественно проживет оставшиеся ему годы, отметил специалист.
— Продолжительность его жизни теперь зависит от характеристики опухоли и тех методов лечения, которые будут применены для ее устранения. В случае с онкологией любого типа начинают лечение с конкретного вида терапии, если она не дает эффекта, пробуют другие. Когда речь идет о человеке такого масштаба, врачи точно подберут самый щадящий вариант лечения и не дадут ему погибнуть от этой болезни. С другой стороны, в его возрасте гораздо выше риск умереть от сердечно-сосудистых проблем, — предупредил онколог.
Ученые продолжают более детально изучать вопрос лечения онкологических заболеваний. Последние исследования показали, что обычный аспирин сокращает вероятность распространения метастаз в другие органы и сокращает скорость деления первичной опухоли. Подробнее о том, как жаропонижающее влияет на течение болезни, — в материале «ВМ».