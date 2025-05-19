Онколог Черемушкин спрогнозировал, сможет ли Джо Байден победить рак простаты

— Продолжительность его жизни теперь зависит от характеристики опухоли и тех методов лечения, которые будут применены для ее устранения. В случае с онкологией любого типа начинают лечение с конкретного вида терапии, если она не дает эффекта, пробуют другие. Когда речь идет о человеке такого масштаба, врачи точно подберут самый щадящий вариант лечения и не дадут ему погибнуть от этой болезни. С другой стороны, в его возрасте гораздо выше риск умереть от сердечно-сосудистых проблем, — предупредил онколог.