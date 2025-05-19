В Крыму зафиксировали почвенную засуху

В Крыму зарегистрировали почвенную засуху. Об этом сообщает КИА со ссылкой на начальника республиканского гидрометцентра Татьяну Любецкую.
По ее словам, почвенная засуха сохраняется почти на всех сельскохозяйственных районах. Это явление зафиксировали в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском и Первомайском районах.
Любецкая отметила, что на прошлой неделе ожидали сильные дожди до 15 миллиметров. В действительности же осадков выпало в пять раз меньше. Кроме того, в республике дул ураганный ветер.
«Такие коварные фронтальные разделы, которые атаковали Крым», — заключила руководитель гидрометцентра.