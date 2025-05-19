Пермские хоккеисты стали победителями Суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

В воскресенье на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» завершился Суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».
В турнире принимали участие победители четырех дивизионов: Байкальский, Полярный, Поволжский и Центральный. Команда из Краснокамска «Красная звезда» — победитель дивизиона «Поволжье» среди ребят 2014−2015 г. р., уверенно взяла победу в Суперфинале, обыграв в овертайме сверстников из Санкт-Петербурга. Всего «Красная звезда» провела три встречи, в каждой из которых одержала победу. Соперниками наших хоккеистов были команды из Санкт-Петербурга, Воронежской и Амурской областей.
Триумф стал историческим для «Красной звезды» — впервые команда из Краснокамска поднялась на высшую ступень пьедестала всероссийского турнира, подтвердив статус одной из сильнейших хоккейных команд страны.
«Пермский край вписал новую страницу в историю турнира. Победа команды — доказательство того, что хоккей в Пермской крае живет и развивается. Это результат ежедневной работы и тренеров, и родителей, и игроков. Поздравляю новых чемпионов с почетным званием обладателей “Суперкубка” и с достойным завершением хоккейного сезона!» — отметил президент федерации хоккея Пермского края, вице-президент КДХЛ «Золотая шайба» Алексей Чикунов.