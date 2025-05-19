87% самарских организаций принимают на работу родственников сотрудников

Стало известно, в каких сферах такое практикуется чаще всего.
Всего в Самаре 87% предприятий принимают родственников своих работников. С другой стороны, только в 7% местных фирм соискателям с подобными связями откажут.
«Чем крупнее компания, тем охотнее нанимает близких сотрудников: среди организаций, где трудятся до 100 человек, — 74%, с численностью от 100 до 1000 специалистов — 90%», — выяснили представители сервиса SuperJob.
Чаще такие варианты трудоустройства заметны на производственных предприятиях (92%) и в строительной отрасли (83%). Реже 0 в области продаж (78%).
Недавно жители 63-го региона назвали основную проблему при поиске новой работы.
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