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Гражданину Германии, обратившемуся к Путину, вручили российский паспорт

Обратившемуся к Путину гражданину Германии Житникову вручили российский паспорт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Гражданину Германии Максиму Житникову, в апреле лично обратившемуся за помощью в получении гражданства России к президенту РФ Владимиру Путину в ходе заседания Госсовета, вручили российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Своё желание получить российское гражданство Житников озвучил в апреле во время беседы с Владимиром Путиным, состоявшейся в ходе расширенного заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации. После этого вопрос был поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России.

«Максима Житникова пригласили в Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, где в установленном порядке он подал заявление и другие документы. По окончании необходимых проверок паспорт был оформлен и вручен новому гражданину Российской Федерации после церемонии приведения к присяге»- рассказала Волк.

Максим Житников вместе с супругой, гражданкой РФ, и детьми переехал во Владимирскую область из немецкого Эссена. По словам мужчины, решение о смене места проживания принято из-за несогласия с пропагандируемыми в Европе ценностями.