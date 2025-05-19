Гражданину Германии, обратившемуся к Путину, вручили российский паспорт

«Максима Житникова пригласили в Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, где в установленном порядке он подал заявление и другие документы. По окончании необходимых проверок паспорт был оформлен и вручен новому гражданину Российской Федерации после церемонии приведения к присяге»- рассказала Волк.