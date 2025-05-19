Гражданину Германии, обратившемуся к Путину, вручили российский паспорт

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Гражданину Германии Максиму Житникову, в апреле лично обратившемуся за помощью в получении гражданства России к президенту РФ Владимиру Путину в ходе заседания Госсовета, вручили российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Своё желание получить российское гражданство Житников озвучил в апреле во время беседы с Владимиром Путиным, состоявшейся в ходе расширенного заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации. После этого вопрос был поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России.
«Максима Житникова пригласили в Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, где в установленном порядке он подал заявление и другие документы. По окончании необходимых проверок паспорт был оформлен и вручен новому гражданину Российской Федерации после церемонии приведения к присяге»- рассказала Волк.
Максим Житников вместе с супругой, гражданкой РФ, и детьми переехал во Владимирскую область из немецкого Эссена. По словам мужчины, решение о смене места проживания принято из-за несогласия с пропагандируемыми в Европе ценностями.