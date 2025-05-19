На Солнце произошла вспышка класса М

Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не опасна для Земли. «По воздействию на Землю прогноз отрицательный — как и прошлый раз, активность разгорается на самом краю Солнца, откуда добраться до Земли способен лишь супер-выброс. Шансов же, что активная область (пока невидимая с Земли) доживет до второй половины недели, когда сможет цеплять Землю обычными событиями, пока очень немного», — говорится в сообщении.