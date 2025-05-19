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Капремонт эскалатора на «Площади Ленина» изменит режим работы вестибюля

Работы продлятся до 1 августа.

Источник: РИА "Новости"

С 20 мая в связи с капитальным ремонтом эскалатора на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге изменят режим работы вестибюля № 1. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

По рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет закрыт, с 17:20 до 19:00 — ограничен. А 21 и 22 июня его закроют для входа пассажиров. Работы продлятся до 1 августа.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

На период проведения работ можно пользоваться вестибюлем № 2.