Капремонт эскалатора на «Площади Ленина» изменит режим работы вестибюля

С 20 мая в связи с капитальным ремонтом эскалатора на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге изменят режим работы вестибюля № 1. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.
По рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет закрыт, с 17:20 до 19:00 — ограничен. А 21 и 22 июня его закроют для входа пассажиров. Работы продлятся до 1 августа.
При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.
На период проведения работ можно пользоваться вестибюлем № 2.