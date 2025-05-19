Названа дата, когда планируют завершить реконструкцию цирка в Красноярске

Названа дата реконструкции красноярского цирка. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак во время заседания оргкомитета.
В Москве обсудили подготовку к 400-летнему юбилею Красноярска. Среди тем были реконструкция цирка и ипподрома.
Вице-премьер Новак поручил завершить реконструкцию красноярского цирка и ипподрома к 2028 году.
Напомним, что цирк был закрыт в 2019 году. Сроки реконструкции несколько раз переносились.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске закроют пешеходный мост на улице Дубровинского.