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Названа дата, когда планируют завершить реконструкцию цирка в Красноярске

Цирк и ипподром должны открыть в 2028 году.

Источник: Аргументы и факты

Названа дата реконструкции красноярского цирка. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак во время заседания оргкомитета.

В Москве обсудили подготовку к 400-летнему юбилею Красноярска. Среди тем были реконструкция цирка и ипподрома.

Вице-премьер Новак поручил завершить реконструкцию красноярского цирка и ипподрома к 2028 году.

Напомним, что цирк был закрыт в 2019 году. Сроки реконструкции несколько раз переносились.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске закроют пешеходный мост на улице Дубровинского.