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«Звучи»: В Казани пройдет фестиваль молодых исполнителей

На фестивале выступят молодые поэты, барды, рок-исполнители и другие.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани, в конце лета пройдет музыкальный фестиваль для молодых исполнителей «Звучи». Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

В рамках фестиваля молодежь сможет представить свои таланты в различных направлениях, начиная от рок-композиций и диджеинга, заканчивая поэзией и бардовскими песнями.

Кроме того, на площадке будут представлены образовательные блоки, мастер-классы и лектории, сообщила Алия Загидуллина.

Более подробную информацию, а также следить за новостями можно в социальных сетях комитета.

Ранее сообщалось, в период летних каникул для юных казанцев в подростковых клубах организуют мобильный проект «Точки лета», который вошли три направления: «Притяжение», «Клуб в твоем дворе» и Хобби бокс". Они включают в себя спортивные и творческие активности, а также техническое и прикладное творчество.