«Звучи»: В Казани пройдет фестиваль молодых исполнителей

В Казани, в конце лета пройдет музыкальный фестиваль для молодых исполнителей «Звучи». Об этом на деловом понедельнике сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.
В рамках фестиваля молодежь сможет представить свои таланты в различных направлениях, начиная от рок-композиций и диджеинга, заканчивая поэзией и бардовскими песнями.
Кроме того, на площадке будут представлены образовательные блоки, мастер-классы и лектории, сообщила Алия Загидуллина.
Более подробную информацию, а также следить за новостями можно в социальных сетях комитета.
Ранее сообщалось, в период летних каникул для юных казанцев в подростковых клубах организуют мобильный проект «Точки лета», который вошли три направления: «Притяжение», «Клуб в твоем дворе» и Хобби бокс". Они включают в себя спортивные и творческие активности, а также техническое и прикладное творчество.