«Звучи»: В Казани пройдет фестиваль молодых исполнителей

Ранее сообщалось, в период летних каникул для юных казанцев в подростковых клубах организуют мобильный проект «Точки лета», который вошли три направления: «Притяжение», «Клуб в твоем дворе» и Хобби бокс". Они включают в себя спортивные и творческие активности, а также техническое и прикладное творчество.