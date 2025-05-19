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В Башкирии суточный прирост зараженных ковидом достиг минимальных значений

В Башкирии увеличился коэффициент распространения коронавируса.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Актуальные данные были озвучены министром здравоохранения республики Айратом Рахматуллиным во время оперативного совещания в Центре управления регионом.

Глава ведомства добавил, что лечение в условиях стационара понадобилось 61 зараженному. При этом свободными остаются более половины коечных мест, то есть 50,9% от общего количества.

Зараженность ковидом в регионе демонстрирует незначительный рост: текущий коэффициент распространения инфекции достиг отметки 1,1%. Для сравнения, в первые дни мая данный показатель фиксировался на уровне 0,7%.

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