Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарец М. Павлов победил на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Соревнование организовали в Венгрии. Это был первый раунд международного турнира (6+).

Соревнование организовали в Венгрии. Это был первый раунд международного турнира (6+).

В Минспорте 63-го региона уточнили: в состязании в нейтральном статусе участвовали россияне. Взяли несколько призовых мест. За победу боролся в том числе самарец Михаил Павлов.

На дистанции 500 метров он со своим экипажем (Дмитрий Шаров, Алексей Коровашков, Матвей Арсенов) занял первое место.

А до этого рассказывали, что сборная Самарской области завоевала золото на турнире по прыжкам на батуте в Краснодарском крае (6+).

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!