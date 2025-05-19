Самарец М. Павлов победил на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Соревнование организовали в Венгрии. Это был первый раунд международного турнира (6+).
В Минспорте 63-го региона уточнили: в состязании в нейтральном статусе участвовали россияне. Взяли несколько призовых мест. За победу боролся в том числе самарец Михаил Павлов.
На дистанции 500 метров он со своим экипажем (Дмитрий Шаров, Алексей Коровашков, Матвей Арсенов) занял первое место.
А до этого рассказывали, что сборная Самарской области завоевала золото на турнире по прыжкам на батуте в Краснодарском крае (6+).
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