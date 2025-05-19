Там уточнили, что организация позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. В действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty* делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России.