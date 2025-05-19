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В России признали нежелательной Amnesty International*

Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International* объявлена в России нежелательной, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited*, зарегистрированной в Лондоне», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что организация позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. В действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty* делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России.

Участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов, добавляется в релизе.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.