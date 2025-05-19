Спасатели потушили в Гродно пожар в детском саду, откуда вывели 122 ребенка

В Гродно, в понедельник, 19 мая 2025 года спасатели потушили возгорание в детском саду. Как рассказали в МЧС, сообщение о задымлении в дошкольном учреждении по улице Кутузова поступило на пульт спасателей в 9.32 утра.
Прибывшие на место подразделения МЧС выяснили, что в электрораспределительной коробке, расположенной в подвальном помещении детского сада, произошло короткое замыкание, которое и вызвало загорание и задымление. Их спасатели ликвидировали при помощи огнетушителя.
«До прибытия спасателей администрация дошкольного учреждения организовала эвакуацию детей и персонала. В безопасную зону были выведены 122 ребенка и 32 работника сада», — добавили в МЧС.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства возникновения возгорания. Пострадавших нет, на работу детсада ЧП не повлияло.
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