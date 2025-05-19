Жара до 38 возвращается в Казахстан

В распространенном заявлении сказано, что в ближайшие дни на погоду республики окажет влияние циклоническая деятельность.
Так, ожидаются дожди с грозами, град, порывистый ветер, шквал.
Лишь на востоке, 20−21 мая на юге, юго-востоке страны прогнозируют погоду без осадков.
Сильный дождь пройдет 20 мая ночью в Западно-Казахстанской, 22 мая — днем в Актюбинской областях.
Пыльная буря ожидается на юге, юго-востоке страны. Туманы же — на юго-западе, востоке страны.
Что касается температуры, то даны следующие показатели:
- на западе, северо-западе страны ожидается понижение днем от +18+28°С до +15+25°С;
- на севере страны — повышение днем от +20+26°С до +20+29°С;
- в центре, на востоке страны — повышение от +20+28°С до +22+33°С;
- на юге — повышение от +25+35°С до +28+38°С;
- на юго-востоке — повышение от +22+30°С до сильной жары +30+38°С.
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12:16, 19 мая 2025.
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