Жара до 38 возвращается в Казахстан

Казахстан по-прежнему ждут резкие погодные перемены. Об этом говорится в прогнозе синоптиков РГП «Казгидромет» на 20, 21 и 22 мая 2025 года. Так, согласно данным специалистов, по стране ожидается стремительное повышение температуры, но с дождями и грозами, сообщает Zakon.kz.