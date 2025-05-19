Умер выдающийся балетмейстер из Ленинграда Юрий Григорович

Юрий Григорович — уроженец Ленинграда. В 1947—1957 годах был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, а в 1961—1964 — его балетмейстером. С 1964 по 1995 год занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года — штатный хореограф главной балетной сцены страны.
Григорович считается одним из ключевых хореографов XX века. Он поставил восемь авторских балетов в сотрудничестве с художником-сценографом Симоном Вирсаладзе, а также создал редакции почти всех классических произведений, входящих в репертуар Большого театра.