Умер выдающийся балетмейстер из Ленинграда Юрий Григорович

Юрий Григорович — уроженец Ленинграда. В 1947—1957 годах был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, а в 1961—1964 — его балетмейстером. С 1964 по 1995 год занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года — штатный хореограф главной балетной сцены страны.