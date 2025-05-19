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Умер выдающийся балетмейстер из Ленинграда Юрий Григорович

На 99-м году жизни скончался выдающийся советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог и публицист Юрий Григорович. О его смерти сообщил ТАСС со ссылкой на помощника мастера.

Юрий Григорович — уроженец Ленинграда. В 1947—1957 годах был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, а в 1961—1964 — его балетмейстером. С 1964 по 1995 год занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года — штатный хореограф главной балетной сцены страны.

Григорович считается одним из ключевых хореографов XX века. Он поставил восемь авторских балетов в сотрудничестве с художником-сценографом Симоном Вирсаладзе, а также создал редакции почти всех классических произведений, входящих в репертуар Большого театра.