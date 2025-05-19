Нижегородские маршруты Т-40 и Т-57 прекращают работу с 25 мая

В Нижнем Новгороде закрывают два маршрута общественного транспорта — Т-40 и Т-57. Они перестанут обслуживать пассажиров с 25 мая. Причина — окончание срока действия свидетельств об осуществлении перевозок. Об этом сообщает ГКУ НО «ЦРТС».