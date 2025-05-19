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В Новосибирске перекроют улицы вокруг Монумента Славы

В первой половине вторника там пройдут учения ФСБ.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Жителей Новосибирска во вторник, 20 мая просят воздержаться от посещения Монумента Славы и близлежащих улиц. Об этом сообщает портал «Прецедент» со ссылкой на пресс-служба УФСБ регина.

Как сообщается, в первой половине дня там пройдёт учения по пресечению условного террористического акта, в связи с чем с 8:30 до 13:30 прилегающие к скверу улицы Костычева, Плахотного и Пархоменко будут закрыты для проезда машин.

Горожан просят отнестись с пониманием и спланировать маршруты в обход перекрытых участков.