В Новосибирске перекроют улицы вокруг Монумента Славы

Жителей Новосибирска во вторник, 20 мая просят воздержаться от посещения Монумента Славы и близлежащих улиц. Об этом сообщает портал «Прецедент» со ссылкой на пресс-служба УФСБ регина.
Как сообщается, в первой половине дня там пройдёт учения по пресечению условного террористического акта, в связи с чем с 8:30 до 13:30 прилегающие к скверу улицы Костычева, Плахотного и Пархоменко будут закрыты для проезда машин.
Горожан просят отнестись с пониманием и спланировать маршруты в обход перекрытых участков.